Ученые назвали орех для снижения уровня холестерина

Американские исследователи назвали орех, регулярное употребление которого поможет снизить уровень содержания холестерина в крови. После окончания эксперимента многим испытуемым не понадобился дальнейший контроль ЛПНП.

Сотрудники Университета Джорджии исследовали данные о состоянии здоровья людей с риском заболеваний сердца и сосудов. Далее испытуемым назначили восьминедельную диету, в течение которой они употребляли орехи пекан. Результаты исследования показали существенное улучшение показателей общего холестерина, триглицеридов, а также так называемого «плохого» холестерина, ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).

Информация об исследовании опубликована в научном издании The Journal of Nutrition. Диетическое питание с применением орехов пекан продемонстрировало высокую эффективность. Итоги эксперимента оказались настолько успешными, что целому ряду участников после этого не потребовался постоянный контроль содержания и состава холестерина.

В целом статистика после проведенного опыта показала 5%-ое снижение общего холестерина. В это же время численность низкоплотных липопротеинов оказалось ниже на 6-9%. При этом все добровольцы употребляли в сутки всего 68 граммов ореха. Такое воздействие на организм пекан оказывает благодаря высокому содержанию в нем клетчатки и жирных кислот.

Источник: www.medikforum.ru