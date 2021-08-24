Эксперт по лжи рассказал, что Бузова вложила в раскрутку Манукяна миллионы рублей

Профайлер и эксперт по лжи Светлана Филатова раскрыла сумму, которую, по ее мнению, заплатила Ольга Бузова за раскрутку экс-бойфренда. Проведенный специалистом анализ отношений двух звезд, приводит издание «Комсомольская правда».

Певица Ольга Бузова сумела стать не только телеведущей, но и популярной певицей. Однако в личной жизни ей пока не везет, после развода с футболистом Тарасовым, она до сих пор остается в одиночестве. Однако не все согласны с этим утверждением, так, профайлер Светлана Филатова считает, что недавняя связь артистки и блогера Давы была бизнес-проектом.

Эксперт по лжи не сомневается, что Ольга Бузова всего лишь умело манипулирует аудиторией, изображая жертву и обиженную мужчинами несостоявшуюся невесту. На самом же деле, она вложила огромные деньги, чтобы раскрутить свой новый проект – Давида Манукяна. Ведь, по данным Филатовой, ранее у Давы отмечалось порядка семи миллионов подписчиков в соцсети Instagram, что на девять миллионов меньше, чем у самой Бузовой, сейчас эти цифры значительно увеличились. При этом средняя стоимость рекламного поста обоих стоит сейчас около миллиона рублей.

Если посчитать, то каждый день Манукян, по сути, экономил на рекламе миллион рублей. Ежемесячно Бузова, упоминая о нем, вкладывала в раскрутку бойфренда не менее 30 миллионов. За полтора года эта сумма выросла до 540 миллионов. Сам же экс-бойфренд потратил на певицу не более 90 миллионов, уверена профайлер. При этом в одном из интервью Манукян заявил, что его успех является сугубо результатом его работы. Расходы же на свои последние отношения он оценил в пять миллионов в месяц, именно столько стоили его подарки бывшей возлюбленной.

Источник: teleprogramma.pro