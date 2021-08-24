Ученые обнаружили следы смертельной схватки мегалодонов с кашалотом

Автор нового исследования и куратор палеонтологии в Морском музее Калверта на Соломоновых островах в штате Мэриленд Стивен Годфри пояснил об обнаружении следов смертельной схватки мегалодонов с кашалотом. Речь идет об исследовании окаменелостей и найденных на них следов атаки.

Коллекционер-любитель окаменелостей из Доуэлла и соучредитель исследования Норман Райкер в 70-х годах прошлого столетия обнаружил зуб кашалота в фосфатном руднике в Северной Каролине. Потом он отдал находку в Морской музей Калверта. Специалисты нашли на зубе следы схватки с крупным млекопитающим, вероятно, акулой-мегалодоном. Если это так, то данный факт станет первым в истории, свидетельствующим о том, что гигантские акулы нападали на кашалотов.

Ученые пока не могут назвать период, когда произошла эта схватка, так как для этого необходимо провести анализ образцов осадочных пород, которые во время раскопок смешались с другими. При этом известно, что кашалот обитал в период неогена (23–2,5 млн лет назад), климат в то время был теплее, чем сейчас, поэтому уровень моря был выше.

Сам зуб длиной в 11,6 см принадлежал вымершему виду кашалотов, а млекопитающее достигало в длину 4 метра, что сравнительно меньше размеров существующих в природе китов сейчас. На зубе остались три зазубрины, говорящие об атаке акулы вида Otodus chubutensis или Otodus megalodon, которые имели самые большие зубы среди известных видов того периода.

Источник: hightech.fm