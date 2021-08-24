В Афганистане угнали украинский самолет

В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт. Инцидент произошёл на прошлой неделе, но широкую огласку получил лишь сейчас.

Об угоне самолёта сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин. Он отметил, что на похищенном воздушном судне планировалось эвакуировать украинских граждан из арабской страны. Однако вместо этого на нём вывезли в Иран других неизвестных людей. В настоящее время местонахождение самолёта и его судьба неизвестны, сообщает телеканал “360”.