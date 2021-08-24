Александр Брыксин: «Депутат — это не манекен в кресле»

Уже 10 лет Брыксин представляет интересы Курской области на федеральном уровне. Впервые жители региона поддержали его кандидатуру на выборах в Госдуму в 2011 году, через пять лет он пошел на новый парламентский срок. Результаты работы депутата в цифрах, делах и законопроектах — в нашем материале.

Жизнь Александра Брыксина тесно связана с Курской областью уже более 15 лет. В 2006 году он стал совладельцем одного из крупнейших предприятий региона — завода «Курскрезинотехника» — и заместителем генерального директора по инвестициям. Промышленный гигант в то время находился в сложном финансовом положении. За четыре года работы новой команде управленцев удалось ликвидировать задолженности и увеличить производство на 85%.

«Это серьезное предприятие, одно из крупнейших в России. Более того — это еще и значимый социальный объект, где трудятся около полутора тысяч человек. И нам нужно было не просто провести финансовое оздоровление предприятия, но и гарантировать стабильное будущее людям, которые там работают. Каждое крупное производство в регионе — это рабочие места, это защищенность и качество жизни. Вот об этом мы думали в «Курскрезинотехнике» и продолжаем думать об этом сегодня уже в масштабах всей Курской области. Для этого я и пошел в Госдуму — чтобы создавать новые рабочие места в регионе, привлекая инвестиции, содействуя созданию и развитию предприятий», — говорит депутат.

Для людей

Александр Брыксин подчеркивает, что работа депутата — это постоянное тесное взаимодействие с людьми: «Депутат — это тот, кто все время работает, не сидит в кресле — встречается с людьми, решает проблемы, находит средства. Это не манекен в кресле, а максимально деятельный человек».

За восемь лет работы Брыксин провел более 40 приемов граждан по личным вопросам, получил свыше 800 обращений от жителей Курской области и общественных организаций. Чаще всего к нему приходят с просьбами о помощи в преодолении правовых, социально-экономических трудностей, проблемами с пенсионным и жилищным обеспечением. Депутат берет на себя дальнейшую работу с профильными министерствами и ведомствами, обращается в правоохранительные органы и другие ответственные инстанции. Большинство обращений таким образом удается успешно разрешить.

Однако нередко Александр Юрьевич оказывает помощь людям из собственных средств. Так было, например, с самой маленькой жительницей Курска Полиной Скорик. Редкое генетическое заболевание не позволяет ей расти и полноценно развиваться физически. Историю «курской Дюймовочки» депутат увидел в эфире одного из федеральных телеканалов, и решил помочь ее семье.

«Благодаря Александру Юрьевичу и его жене Светлане Полина находится под необходимым ей медицинским наблюдением специалистов высокого класса, получает медицинскую помощь. Кроме того, она обеспечена игрушками, одеждой, которую так трудно подобрать для девочки, имеющей проблемы с ростом. А еще Александр Юрьевич подарил Полине друга – той-терьера по имени Жгучая ночь. О такой собаке наша дочь давно мечтала. Мы очень благодарны Александру Юрьевичу за помощь в строительстве дома и его оборудовании специально для Полины. Просторный, удобный дом был выстроен за короткий срок. И наша семья в канун 2016 года переехала в него из тесной «двушки», — написали родители девочки.

Помощь нуждающимся в поддержке людям — важное направление деятельности депутата. Ежегодно он перечисляет средства на счет курского регионального благотворительного марафона «Мир детства», который материально помогает семьям с детьми, семьям, воспитывающим детей-сирот, инвалидов, тяжелобольных малышей. За 12 лет существования организация собрала 299,7 миллиона рублей и оказала поддержку 11,6 тысячи семей.

Александр Брыксин регулярно финансово помогает курскому областному специализированному Дому ребенка, на средства депутата для Новопоселеновской школы-интерната закупили музыкальное оборудование, чтобы дети могли развивать творческие способности.

Во время рабочих поездок по территориям региона парламентарий встречается с людьми и принимает участие в решении их проблем на местах. Например, весной 2021 года во время визита в Советский и Черемисиновский районы Курской области он взял под личный контроль вопросы с закупкой бытовой техники для многодетных семей, газификации домовладения одной из жительниц села, в одиночку воспитывающей троих детей, возведения мемориального комплекса в память об участниках Великой Отечественной войны. Также депутат Госдумы подарил детским учреждениям необходимую для работы цифровую технику.

Социальная сфера

Брыксин проводит большую работу по привлечению федеральных бюджетных средств на строительство и ремонт социально значимых учреждений в Курской области. Он взаимодействует с профильными министерствами и ведомствами, чтобы включить такие объекты в государственные адресные инвестпрограммы.

Так, например, Курский государственный медицинский университет практически завершил строительство учебного корпуса с клинико-диагностическим центром за счет средств из госказны. Это позволило вузу создать собственную учебно-научную клиническую базу для обучения и оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи жителям области.

При содействии парламентария Минобрнауки РФ выделил бюджетные ассигнования на строительство школ в поселке Медвенка Курской области и в региональном центре, на проспекте Победы.

В 2015 году Александр Брыксин нашел средства на газификацию Ястребовского детского сада в Мантуровском районе Курской области. Также были выделены средства на ремонт Шуклинской средней школы. В 2019-м он помог приобрести автобусы для общеобразовательных учреждений Хомутовского и Кореневского районов.

Для дошкольных учреждений в столице региона, поселках Кшенский и Черемисиново парламентарий приобрел фотоаппараты и принтеры. В 2015-м Обоянской школе №1 депутат подарил ко Дню знаний компьютерную технику. Ученики поселковой школы в Искре получили в подарок интерактивную доску.

Также совместными усилиями Александра Брыксина, главы Минприроды Александра Козлова и губернатора Курской области Романа Старовойта удалось разрешить сложную ситуацию, сложившуюся в селе Кукуевка. Более десяти лет местные жители не могли узаконить дома, построенные в охранной зоне заповедника им. Алехина. Вины людей в этой ситуации не было: границы ОЗ изначально не были документально зафиксированы.

Когда бумажная волокита закончилась, выяснилось: жилье возведено вблизи уникальной природной территории, и руководство заповедника перестало согласовывать хоздеятельность жителей поселка. Люди, оказавшиеся заложниками ситуации, обратились во все инстанции, в том числе к депутату Госдумы.

«Я благодарен Александру Козлову и Александру Брыксину за помощь в решении этого наболевшего вопроса. Как только мы озвучили проблему, была организована оперативная работа на площадке Минприроды. На сегодня у нас 24 дома согласованы научно-техническим советом и 6 земельных участков без строений. Следующий шаг — собрать документы, чтобы направить их в Росреестр и получить свидетельство о собственности», — отметил глава региона Роман Старовойт.

Для этого научно-технический совет заповедника рассмотрит заявление о ведении хозяйственной деятельности от каждого, кто хочет законно жить и строиться на этой земле.

Законотворчество

За годы работы в Госдуме Александр Брыксин выступил соавтором нескольких десятков законопроектов и поправок к ним. В частности, в составе Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, который уделяет значительное внимание проблемам миграции и гражданства, он принял участие в разработке важных изменений в ряде документов. В их числе:

Поправки к Федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Благодаря внесенным изменениям удалось существенно расширить возможности наших соотечественников, русскоязычных граждан бывшего СССР, получить вид на жительство и разрешение на временное проживание в России вне квот и без покупки патента.Федеральным законом «О внесении изменения в ст. 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» с 3 лет до 1 года уменьшился срок осуществления трудовой деятельности, необходимой для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан — квалифицированных специалистов.Принятие Федеральных законов «О внесении изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «О свободе совести и о религиозных объединениях» впервые закрепило понятие «паломническая деятельность» и исключительное право религиозных организаций на осуществление паломнической деятельности. Это позволило качественно повысить уровень паломничества.

В 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Комитет плотно работал над рядом законопроектов по поддержке НКО, в частности, религиозных объединений, благотворительных и социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений. Так были разработаны предложения по оказанию дополнительной помощи НКО со стороны государства, которые помогли стабилизировать их финансовое положение и продолжить деятельность в непростой период, когда россияне особо нуждаются в социальной, духовной и психологической поддержке.