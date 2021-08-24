В СНГ выразили надежду на возвращение Украины к сотрудничеству

Содружество Независимых Государств надеется, что Украина вернется к полноформатному сотрудничеству в рамках организации, сообщил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Я направил поздравительные телеграммы в адрес руководства Украины как руководитель международной организации. Выразил надежду, и это надежда представителей всех государств Содружества, о том, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках СНГ», – цитирует ТАСС Лебедева.

По его словам, такое взаимодействие и сотрудничество выгодно не только народу Украины, но и России.

Ранее Украина официально вышла из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ), которое призвано регулировать защиту прав потребителей. До этого сообщалось, что Украина выходит из двух соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.