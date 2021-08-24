 

Масштабные учения по материально-техническому обеспечению ВС стартовали в России

24.08.2021, 11:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБолее 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС России, которые пройдут на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

Стартовавшие сегодня учения пройдут под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Они будут одновременно проводиться на 11 полигонах в Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, также задействовано семь аэродромов.

«Всего в учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, порядка 400 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В рамках учений будут отрабатываться задачи по всем видам тылового и технического обеспечения: перевозка войск и грузов, строительство мостовых переходов и наведение железнодорожных мостов, автомобильных и паромных переправ, восстановление вооружения и военной техники в условиях боевых действий, организация специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск.

По словам Булгакова, каждый военнослужащий получит реальную практику, усовершенствует свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке.

В Минобороны также сообщили, что в ходе морской фазы учений будут отработаны практические действия сил Балтийского флота по развертыванию и применению элементов морского перегрузочного района и пополнению запасов в море.

Учения являются одним из мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения вооруженных сил и станут контрольным этапом проверки готовности к учениям «Запад-2021».



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