Участника телешоу Дардо Кусто нашли мертвым в Москве

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24.08.2021, 11:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУчастник многочисленных телешоу Дардо Кусто найден мертвым в хостеле на востоке Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что утром 24 августа «на телефон «02» поступило сообщение о том, что в хостеле на Перовской улице, 66, найден мертвым Дардо Кусто», передает ТАСС.

Накануне мужчина отпраздновал день рождения вместе с родственниками. После он вернулся в хостел, где проживал в последнее время. Из его комнаты стали раздаваться громкие звуки, что вынудило соседей вызвать полицию.

«Когда правоохранители вошли в комнату, Кусто был мертв. На стене он написал: «Я буду жить все равно», – добавил источник.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту обнаружения тела на Перовской улице проводится доследственная проверка.

Дардо Кусто родился в Оренбургской области в 1977 году. Он окончил институт консультирования и психотерапии «Гармония» в Санкт-Петербурге, а также школу телевизионного мастерства Endemol в Англии. Он называл себя потомственным шаманом, к нему за консультацией обращались звезды шоу-бизнеса и политики.

Кусто участвовал во многих телепроектах, организовывал мастер-классы по парапсихологии.

Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла при падении с шестого этажа.



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