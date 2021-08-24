Маргарита Симоньян рассказала, как чуть не родила в Администрации Президента и почему не хочет замуж за Тиграна Кеосаяна

Вчера Маргарита Симоньян стала гостьей певицы Валерии на ее YouTube-канале “Между нами” и дала интервью в шоу под названием “Почему я?”. Журналистка, медиаменеджер и мать троих детей ответила на множество вопросы о личном. Первое, что отметила Валерия, так это фигуру Маргариты, – та призналась, что сбросила вес. Кроме того, журналистка рассказала, как чуть не родила в Администрации Президента РФ, как воспитывает своих детей и почему не собирается замуж за Тиграна Кеосаяна.

Маргарита раскрыла подробности жизни троих ее детей: они живут по строгому режиму, их день расписан по часам. Дети занимаются английским и французским языками, обязательно два часа спят днем и едят в одно и то же время. Сейчас Маргарита и Тигран живут с детьми и своими родственниками, в том числе, с мамами, которые стали лучшими подругами. HELLO.RU собрал самые яркие цитаты из интервью.

О похудении

Я просто перестала рожать и похудела обратно. Это вопрос воли и больше ничего. Я старомодная девушка, бодипозитив – не мое, им, может, будут увлекаться мои дочери. А так, я понимаю, что это зависит только от меня. Я буду обращаться к косметологам, делать уколы, когда-то придется это делать. Но сейчас я понимаю, что то, насколько хорошо я выгляжу, зависит только от моей воли и больше ни от чего. И говорю себе: “Давай, возьми себя в руки”.

О декрете

Никогда не была в декрете. С такой работой как я буду в декрете? Я не представляю, как расслабиться и не работать. Мы живем огромной традиционной армянской семьей, где мамы – это все: бабушки, тети, дяди… Мне кажется, дети лет до трех не понимают, кто из нас мама. И вообще считаю, что из всех вещей, которыми я занималась с детства, уход за младенцем – это самое тяжелое. Я восхищаюсь женщинами, которые делают это сами. Я скажу ужасную вещь – если б я была одна, то больше одного ребенка я бы не родила, просто не отважилась бы.

О том, как чуть не родила в Администрации Президента

Я и не сидела с ребенком. Когда второго родила, ребенка из роддома забирал папа и родственники, а я поехала как была – в одноразовом нижнем белье, бандаже, – работать, у меня шла проверка счетной палаты, ее же нельзя отменить. Во время последней беременности воды отошли и схватки начались прямо в Администрации Президента. Никакая скорая не приехала. У меня с собой была “тревожная сумка”. Я поднялась в один кабинет, где есть душ, переоделась. Пошла на встречу, там начались схватки, мне повезло, безболезненные. Час продлилась встреча. Это была пятница, вечер. Я должна была рожать за городом. Водитель сказать: “Ехать два с половиной часа”. И мы поехали до ближайшего роддома.

Маргарита Симоньян со старшими детьми

О воспитании детей

Он [Тигран] – отец веселый, отец-праздник. Любит веселить, шутить, придумывать сюрпризы. Чисто аниматор в доме. Как сын недавно сказал: “Папа у нас веселый, а мама справедливая”. Я не строгая, но я воспитатель. Я живу по плану и мои дети по расписанию. Для меня диковато, когда дети всегда с родителями, когда их берут на вечеринки, где курят, обсуждают вопросы, которые не надо обсуждать рядом с детьми. Нас не пускали за взрослый стол лет до 13-14. У нас была своя жизнь, свой график, даже в очень маленьких квадратных метрах.

Тигран Кеосаян с сыном

О замужестве

Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: “Роднуль, я просто коллекционирую кольца”. Мне кажется, не спугнуть бы. Лучшее — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности. Прагматически тоже не нужно выходить замуж. Брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы. Вот, я захотела купить квартиру в Сочи в ипотеку, а Тигран не хотел. Я пошла – купила, потому что не замужем. Если бы была официально замужем, мне нужно было бы его нотариально заверенное согласие. Потом он, конечно, страшно полюбил эту квартиру, ему очень понравилась эта идея. Но изначально нет и все! И мы бы из-за этого ссорились. А так я пошла и сама взяла ипотеку. И таких мелочей миллион. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься, чем хочешь, сама.

Маргарита Симоньян, которая начала работать еще со школьной скамьи, уверена, что может сама себе обеспечить безбедную жизнь. И выходить замуж ради какой-то выгоды или финансовой защищенности ей тоже не надо.

Мне не нужно никакого имущества Тиграна, вообще ничего от него не нужно, кроме любви и радости жизни, – призналась Маргарита Симоньян.

Напомним, Маргарита Симоньян и Тигран Коесаян вместе с 2013 года. У пары трое детей – 8-летняя дочь Марьяна, 6-летний сын Баграт и дочка Миро, которой в октябре исполнится 2 года. Кроме того, у Тиграна есть две дочки от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой – 26-летняя Александра и 11-летняя Ксения. В марте прошлого года Симоньян потеряла четвертого ребенка – у нее случился выкидыш.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян