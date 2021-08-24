Мнение: Картофельный мачо



Лука.

Вчера белорусский клоун появился в Минске и попозировал перед журналистами в камуфляже и с автоматом. Причем вначале он щеголял с “калашниковым” без магазина (охрана как могла постаралась соблюсти остатки здравого смысла), но потом, видать, у Луки еще больше взыграло ретивое, и на дальнейших кадрах мы его увидели уже при автомате с вставленным рожком, “все по-взрослому”.

Самое удивительное, что многочисленная диванная публика сразу в восторге заверещала – “о, какой креативный ход!”, “какой же он мачо, этот картофельный фюрер! О, мы его недооценивали!” А самые эрудированные и вовсе в упоении заявили, что “бацка” мигом стал подобен Сальватору Альенде в 1973-м и Борису Ельцину в 1991-м, как бы стал им вровень.

По мне, такое сравнение как-то даже оскорбительно для Ельцина и Альенде. Мало ли какие диктаторы, хоть картофельные, хоть банановые, позировали с оружием? Диктаторы это любят – равно как и военную форму. Однако есть кардинальное различие: и Альенде, и Ельцин брали в руки оружие, давая понять, что готовы сражаться ПРОТИВ АРМИИ. Оба противостояли путчу, то есть – военному перевороту. Альенде так и вовсе погиб с оружием в руках, защищая свой президентский дворец Ла-Монеда ОТ СОЛДАТ, людей вооруженных и экипированных.

Лукашенко же в Белоруссии противостоят мирные и, главное, безоружные граждане, среди которых есть и женщины, и подростки, и старики. Спрашивается – против кого он взял в руки автомат? В кого он и его “сыночек Коленька” собрались стрелять – в 200 тысяч манифестантов, которые вчера вышли на площадь в Минске? И ведь, смотри-ка – всё всерьез, даже магазин не забыл пристегнуть.

Сюрреалистическая картинка, на самом деле: “Диктатор показывает, что готов стрелять в свой народ”. Клоун совсем сбрендил. У меня одна просьба к восторженным барышням, уже намочившим штанишки от счастья при виде “брутального Луки”: не надо сравнивать ЭТО с Ельциным. Не опошляйте (2020)



Ельцин на Майдане