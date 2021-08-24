 

Зеленский: Можно временно оккупировать территории, но нельзя оккупировать любовь людей к Украине

24.08.2021, 11:00, Новости дня
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“Мы боремся за своих людей там. Потому что можно временно оккупировать территории, но нельзя оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать безысходность и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца. То, что некоторые люди на Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать, не значит, что они боятся об этом думать. И они вернутся, потому что мы – семья. И единственное, что может нас разделять, – это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной”, – сказал президент.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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