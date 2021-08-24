 

Гройсман поздравил Украину с Днем Независимости видеороликом в формате документального кино

24.08.2021, 11:00, Новости дня
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Видео в формате документального кино “История тебя. 30 лет независимости” опубликовали в YouTube-канале Гройсмана 24 августа. В нем Гройсман вспомнил основные события с 1991-го до 2021 года и прокомментировал те из них, участником которых был лично.

В начале видеоролика показаны кадры из Верховной Рады о принятии Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

В видео Гройсман в частности рассказал о событиях Революции достоинства, побеге бывшего президента Виктора Януковича, авиакатастрофе малайзийского Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом боевиками.

“На наших глазах разворачивались и будут разворачиваться страницы истории нашей страны. Но давайте не будем просто наблюдателями, поскольку именно от наших решений, от наших действий, от нашей позиции зависит то, какой будет Украина следующие 30 лет”, – заявил политик.

ВИДЕОВидео: Володимир Гройсман / YouTube
Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.

Гройсман возглавлял правительство Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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