 

Эксперты рассказали, почему нельзя запивать лекарства соком

24.08.2021, 10:56, Разное
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Эксперты рассказали, почему различные лекарства нельзя запивать соком. Дело в том, что в таком случае снижается эффективность лекарственных препаратов.
В новом выпуске Саудовского фармацевтического журнала опубликованы детали исследования, в котором исследователи изучали эффекты употребления лекарств для перорального применения вместе с разными напитками. В опыте использовались безрецептурные препараты для снятия болевых ощущений, устранения воспалительных процессов и против аллергии.

Выяснилось, что эффективность данных лекарств снижалась, если человек запивал их соком из цитрусовых, молочными продуктами, кофе, газированными и энергетическими напитками. Самым лучшим вариантом названо использование воды.

Источник: ufatime.ru



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