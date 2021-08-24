Эксперты рассказали, почему нельзя запивать лекарства соком

Эксперты рассказали, почему различные лекарства нельзя запивать соком. Дело в том, что в таком случае снижается эффективность лекарственных препаратов.

В новом выпуске Саудовского фармацевтического журнала опубликованы детали исследования, в котором исследователи изучали эффекты употребления лекарств для перорального применения вместе с разными напитками. В опыте использовались безрецептурные препараты для снятия болевых ощущений, устранения воспалительных процессов и против аллергии.

Выяснилось, что эффективность данных лекарств снижалась, если человек запивал их соком из цитрусовых, молочными продуктами, кофе, газированными и энергетическими напитками. Самым лучшим вариантом названо использование воды.

Источник: ufatime.ru