Ученые сказала, когда может появиться новая смертельная пандемия

Ученые из Дьюкского университета провели исследование, в результате которого оценили вероятность появления новой смертельной пандемии. Специалисты пришли к выводу, что это может произойти спустя 59 лет, а смертельная пандемия, схожая с испанским гриппом – через 400 лет.

В исследовании изучались данные о всех крупных вспышках недугов, которые происходили по всему миру за последние четыре столетия. После этого специалистам удалось оценить частоту их возникновения и вероятность повторения ситуации. Выяснилось, что риск пандемии, которая будет похожа на коронавирусную, составляет около 2%, однако показатель стремительно растет с течением времени. Автор исследования Уильям Пэн отметил, что крупные пандемии смогут появляться в мире в будущем, поэтому нужно уже сейчас прикладывать усилия для их предотвращения и контроля.

Самой смертоносной стала пандемия испанского гриппа – более 30 миллионов умерших. Она возникла в 1918 году и продлилась два года. Эксперты считают, что вероятность повторения такой ситуации вероятна спустя 400 лет, однако риск заболевания вырастет в три раза за несколько десятилетий. Этому способствует рост населения земли, ухудшение состояния окружающей среды, контакты между человеком и животными, которые переносят различные недуги.

Также исследователи вычислили вероятность появления похожей на COVID-19 пандемии. По их словам, это может произойти через 59 лет, а эпидемия, способная уничтожить все человечество, – спустя 12 тысяч лет.

Источник: inscience.news