 

Аналитик Чалый: Путин опроверг позицию Лукашенко насчет ситуации в Белоруссии

24.08.2021, 10:50, Разное
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На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер Владимир Путин отметил, что
внутриполитические проблемы Белоруссии должны решаться лишь гражданами этой страны. По мнению Сергея Чалого, таким образом президент России опроверг позицию Александра Лукашенко о том, что Запад виновен в происходящем в республике. Мол, Путин назвал ситуацию в соседней стране внутренним конфликтом.

Делая такие заявления, Путин пытается вернуть себе релевантность в разговоре влиятельных людей о судьбе Белоруссии, считает Чалый. Тем временем на Западе, как заметил эксперт, все больше говорят о том, что Россию поставят перед фактом, когда в республике сменится власть. Якобы даже Светлана Тихановская перестала говорить о том, что без РФ в Белоруссии ничего не решается.

Напомним, в августе прошлого года Тихановская приняла участие в президентских выборах в Белоруссии, набрав, по данным ЦИК, всего 10% голосов, а Александра Лукашенко поддержали 80% избирателей. Оппозиционерка считает, что результаты голосования были сфальсифицированы, и на самом деле она победила. В первые дни после выборов, когда начались беспорядки в Белоруссии, Светлана покинула страну и с тех пор находится в Литве.

Ранее Сергей Чалый заявил, что белорусские чиновники не воспринимают президента Александра Лукашенко всерьез. По словам аналитика, президент начинает понимать, что все его эмоциональные заявления остаются без должного внимания.



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