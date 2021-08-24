Знаменитый экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в Москве

Известного шамана Дардо Кусто нашли мёртвым в одном из московских хостелов. Его тело обнаружили на улице Перовской на востоке столицы.

СМИ сообщают, что труп экстрасенса пролежал в помещении несколько дней. По предварительным данным, 44-летний мужчина совершил самоубийство. Журналисты выяснили, что у Кусто не было своего жилья в Москве, а остановиться в отеле ему посоветовал родственник. Причины и обстоятельства смерти шамана устанавливаются, сообщает телеканал “360”.