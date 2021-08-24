Диетолог назвала безопасную норму рафинированного масла

Ряд представлений о токсичности и канцерогенности рафинированного растительного масла – не более, чем миф, но есть определенные особенности использования продукта, сообщила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова.

Круглова заявила, что такое масло вполне может использоваться на ежедневной основе без вреда для здоровья, но существуют нюансы, передает «Ридус».

«Нужно помнить про норму использования масла в течение дня. Для здорового человека – это порядка трех-четырех чайных ложек масла в день. Если есть ожирение, лишний вес, то мы это количество ограничиваем до двух-трех чайных ложек в день. Жареные продукты не рекомендуются при обострениях заболеваний пищеварительного тракта. Есть такие состояния как обострение желчекаменной болезни или панкреатита. В этот период мы ограничиваем все жиры, в том числе и растительные масла», – отметила она.

При этом рафинированное подсолнечное и оливковое масло диетолог считает наилучшими маслами при жарке: «Если мы говорим про жарку на рафинированном масле, то это один из безопасных вариантов. Потому что есть такое понятие как точка дымления, при котором масло окисляется. Вот как раз у рафинированного подсолнечного и оливкового масла эти показатели достаточно высокие, то есть одни из самых безопасных масел в плане использования для жарки».

Врач добавила, что если масло хранится длительное время, то лучше перелить его в какую-либо темную стеклянную тару, чтобы не было контакта с прямым солнечным светом.

«Окисление все-таки может происходить от длительного стояния на полке магазинов, потому что тара прозрачная, в магазинах, как правило, освещение интенсивное. При выборе масло хорошо бы брать бутылку с дальней полочки, не с первой линии, где на него больше влияния света», – добавила Круглова.

Главным недостатком рафинированного масла считает его калорийность: «Порядка 50 килокалорий в одной чайной ложке, поэтому здесь определенный контроль нужен. Но говорить о том, что в таком масле содержатся какие-то токсические вещества или яды – нет оснований. Основной витамин, который содержится в рафинированном масле, это витамин Е. В таком масле также содержатся омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты».

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