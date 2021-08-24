Россия решила вывести на зарубежные рынки систему С-500 «Прометей»

Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей», сообщил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Первые поставки этих систем в российскую армию запланированы на конец 2021 года.

«Из средств ПВО у нас в планах до 2030 года представить на мировом рынке зенитную ракетную систему С-500 «Прометей», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Ранее Китаю предложили задуматься о покупке С-500.

Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».