В Россотрудничестве призвали защищать русскоязычное население во всем мире

Случаи дискриминации русскоязычного населения по национальному признаку вызывают все более острую реакцию в обществе, люди должны иметь возможность получить защиту в любой точке мира, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Безусловно, мы должны заступаться за русскоязычное, русское население во всем мире», – цитирует РИА «Новости» Примакова.

По его мнению, случаи дискриминации русскоязычных вызывают более острую реакцию в обществе, чем еще несколько лет назад. Он отметил, что подобные эпизоды были раньше, просто сейчас они стали более заметны.

«Внутри РФ формируется наше национальное самосознание, я не имею ввиду националистическое, а национальное, как объединенного между собой сообщества, когда эпизоды давления на нас вызывают более болезненную реакцию. Произошло это после [присоединения] Крыма и на фоне не нами выбранной конфронтации», – добавил он.

Также Примаков отметил, что в 1990-х годах в ряде постсоветских республик русскоязычное население подвергалось дискриминации. «Огромное количество людей убежало, побросав свое имущество, квартиры. Это факт, это было. Говорить о том, что этого не было – это сильная близорукость», – отметил Примаков.

Напомним, депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, запрещающий въезд в Россию иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.

Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве, он предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, отмечали в партии.

Ранее жителя Киргизии, напавшего на девушку за обращение на русском языке, водворили в СИЗО в Бишкеке. На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.