Две из трех солисток Little Mix стали мамами с разницей в пять дней

Группа Little Mix на днях стала вдвое больше – у двух из ее солисток с разницей всего в несколько дней родилось трое детей! Вчера певица Перри Эдвардс рассказала, что у нее и ее парня, футболиста Алекса Окслейд-Чемберлена родился ребенок (пол которого пока родители скрывают).

Добро пожаловать в этот мир 21/08/21, – написала под фото с одной парой ножек Перри Эдвардс.

Фото из Instagram Перри Эдвардс

А несколькими часами позже ее коллега по коллективу Ли-Энн Пиннок шокировала поклонников новостью, что у них с Андрэ Греем родилась двойня, правда, еще на прошлой неделе. Причем, судя по подписи под фотографией с двумя парами ножек, для них самих это оказалось неожиданностью.

Мы ждали одного чуда, а к нам пришло сразу два… 16/08/21, – написала под снимком Ли-Энн Пиннок.

Фото из Instagram Ли-Энн Пиннок

Напомним, о беременности двух из трех солисток популярной группы Little Mix мир узнал в мае этого года на премии BRIT Awards. И хотя обе девушки объявили о своем положении еще в начале мая, за несколько дней до красной дорожки, увидеть их вместе фанаты смогли только на церемонии.

Ли-Энн Пиннок, Джейд Феруолл и Перри Эдвардс на премии BRIT Awards, май 2021 года

28-летняя Перри Эдвардс родила ребенка от своего бойфренда, футболиста британского “Ливерпуля” Алекса Окслейд-Чемберлена, с которым состоит в отношениях с ноября 2017 года. Для обоих новорожденный стал первенцем. О своих эмоциях спортсмен, когда узнал о беременности любимой, написал в Instagram:

Кто может рассказать, как менять подгузники? Чувствую благодарность и восторг, что стану отцом. Впереди бессонные ночи.

Ранее Перри Эдвардс встречалась с Зейном Маликом, который сейчас растит общую дочь с моделью Джиджи Хадид. Роман Перри и Зейна начался в 2012 году, а в 2013-м они объявили о помолвке. На фоне этого артист покинул британскую группу One Direction, так как хотел сосредоточиться на семье. Однако в августе 2015-го стало известно о разрыве помолвки.

Перри Эдвардс и Алекс Окслейд-Чемберлен

29-летняя певица Ли-Энн Пиннок также встречается с футболистом. Отец ее детей – игрок британского футбольного клуба “Уотфорд” Андрэ Грей. Влюбленные встречаются четыре года, а в мае прошлого года они объявили о помолвке.

Мы так давно об этом мечтали и не можем поверить, что скоро наши мечты станут реальностью… Не можем дождаться встречи с тобой, – писала под “беременным” фото в Instagram Ли-Энн.

Ли-Энн Пиннок и Андрэ Грей