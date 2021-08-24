С казацкой чайкой и тризубцем. Google создал дудл ко Дню Независимости Украины

“Сегодня Google отмечает 30-летие Независимости Украины ярким дудлом. В праздничном логотипе традиционно использованы оттенки голубого и желтого – цветов флага Украины, а в центре расположено стилизованное изображение знаменитой казацкой чайки – суда запорожских казаков – с украинским трезубцем на парусе”, – говорится в сообщении.

Фото: google.com

В Google напомнили, что чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI-XVII веков.

“Считают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!” – отметили в компании.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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