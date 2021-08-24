 

На Майдане торжественно подняли государственный флаг. Начался торжественный парад ко Дню Независимости Украины

24.08.2021, 10:06, Новости дня
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Почетный караул отдал честь президенту, потом состоялась церемония поднятия государственного флага. 

Право поднять флаг предоставили лучшим военнослужащим почетного караула: штаб-сержанту Анатолию Косюге, солдатам Ивану Григорийчуку и Дмитрию Василенко, сообщил ведущий трансляции, которая ведется на странице Офиса президента в Facebook.  

После этого начал выступление с речью Зеленский. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/403085094569384/

Контекст:

На парад прибыли представители десятков стран – они прибыли накануне, на учредительный саммит Крымской платформы. 

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что по случаю Дня Независимости в Украине пройдет более 300 культурных акций. 

В Киеве после парада пройдет Марш защитников, потом – на Площади Конституции – концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, а вечером – на НСК “Олимпийский” – запланирован праздничный концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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