На Майдане торжественно подняли государственный флаг. Начался торжественный парад ко Дню Независимости Украины

Почетный караул отдал честь президенту, потом состоялась церемония поднятия государственного флага.

Право поднять флаг предоставили лучшим военнослужащим почетного караула: штаб-сержанту Анатолию Косюге, солдатам Ивану Григорийчуку и Дмитрию Василенко, сообщил ведущий трансляции, которая ведется на странице Офиса президента в Facebook.

После этого начал выступление с речью Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/403085094569384/

Контекст:

На парад прибыли представители десятков стран – они прибыли накануне, на учредительный саммит Крымской платформы.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что по случаю Дня Независимости в Украине пройдет более 300 культурных акций.

В Киеве после парада пройдет Марш защитников, потом – на Площади Конституции – концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, а вечером – на НСК “Олимпийский” – запланирован праздничный концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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