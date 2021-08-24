На Майдане торжественно подняли государственный флаг. Начался торжественный парад ко Дню Независимости Украины
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Почетный караул отдал честь президенту, потом состоялась церемония поднятия государственного флага.
Право поднять флаг предоставили лучшим военнослужащим почетного караула: штаб-сержанту Анатолию Косюге, солдатам Ивану Григорийчуку и Дмитрию Василенко, сообщил ведущий трансляции, которая ведется на странице Офиса президента в Facebook.
После этого начал выступление с речью Зеленский.
https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/403085094569384/
Контекст:
На парад прибыли представители десятков стран – они прибыли накануне, на учредительный саммит Крымской платформы.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что по случаю Дня Независимости в Украине пройдет более 300 культурных акций.
В Киеве после парада пройдет Марш защитников, потом – на Площади Конституции – концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, а вечером – на НСК “Олимпийский” – запланирован праздничный концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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