 

Возлюбленная Илона Маска певица Граймс высказалась об их отношениях

24.08.2021, 10:06, Новости дня
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“Прекратите преследовать меня в этом приложении из-за фейковых новостей. И да, я не являюсь официальным представителем своего бойфренда”, – говорится в титрах к ролику.

На видео Граймс запечатлена с собакой-роботом на руках. В финале ролика она заносит над ней кинжал.

@grimes

Stop harassing me on this app over fake news and I am not my bf’s spokesperson ????????

Pretty young twearkalator – * yUh *

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело как XÆA-12. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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