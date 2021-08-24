 

Умер бывший глава КГГА Владимир Бондаренко – депутат

24.08.2021, 10:06, Новости дня
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“Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко. Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, председатель депутатской фракции ВО “Батьківщина” в Киевсовете, гпредседатель Киевской городской государственной администрации… активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства”, – отметила она.

Причину смерти Бондаренко Мелихова не указала.

https://www.facebook.com/t.melihova/posts/2349178555213654

Контекст:

Владимир Бондаренко родился 4 декабря 1952 года в Черниговской области. Возглавлял КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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