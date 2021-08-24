 

Онколог рассказала о симптомах перерождения гастрита в рак

24.08.2021, 10:02, Разное
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Онколог Ольга Желудкова пояснила о симптомах перерождения гастрита в рак. По словам специалиста, появление новых признаков должно стать поводом для прохождения дополнительных обследований.
Ольга Желудкова сообщила, что по симптомам сложно отличить гастрит от рака, но если человек стал стремительно терять вес, у него появилась рвота, болевые ощущения появляются не только в желудке, а также возникает нарушение стула, то это повод обратиться в больницу. Чтобы узнать причину ухудшения самочувствия, назначают гастроскопию, а в некоторых случаях МРТ.

Терапевт Александр Барвинский дополнил слова коллеги, отметив, что любое хроническое воспаление, а в особенности гастрит, может превратиться в онкологию. По этой причине страдающим от указанного состояния следует регулярно проходить обследования. В настоящее время существует эффективное лечение язв и гастритов, главное вовремя обратиться за помощью.

Источник: vm.ru



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