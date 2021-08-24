 

Аффлек отправился выбирать обручальные кольца в салон Тиффани

24.08.2021, 10:02, Разное
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Бен Аффлек посетил салон Тиффани в Сенчури-Сити в штате Калифорния. Там актер выбирал обручальные кольца.
В настоящее время новость о возобновлении романа между Беном Аффлеком и Дженифер Лопес стала очень популярной. Актер и певица пока хранят молчание, однако журналисты стараются разузнать больше подробностей об этом. На днях Аффлека увидели в ювелирном салоне, который он посетил вместе с мамой и сыном Сэмюэлем, где присматривался к обручальным кольцам. Фанаты полагают, что ситуация 2002 года повторится, и голливудский актер сделает предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Тогда Аффлек подарил Дженнифер Лопес кольцо с розовым бриллиантом в 6,1 карата и стоимостью 2,5 миллиона долларов, хотя дело до свадьбы так и не дошло, пишет «Слово и дело».



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