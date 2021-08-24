 

Доллару предрекли падение из-за ситуации в Афганистане

24.08.2021, 9:56, Разное
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Американский доллар может потерять позиции в результате переворота в Афганистане. Так считает главный экономист знаменитого банка Goldman Sachs, бывший министр финансов Великобритании Джим О’Нил.

По мнению О’Нила, на курс доллара США в настоящее время влияют три основных фактора, но сильнее всего ситуацию усложняет переворот в арабской стране, который многие эксперты связывают с уходом американской миссии. Аналитик пояснил, что доллар оставался стабильным во времена войн во Вьетнаме и Ираке лишь потому, что тогда мировые державы были заинтересованы в том, чтобы их валюты не теряли позиций по отношению к американской. Сейчас же ряд крупных государств стремится к свободному колебанию котировок, пишет Life.ru.

Вторая причина возможного обвала курса доллара кроется в том, что Япония, Германия и Китай решили намеренно не оказывать воздействие на мировую валютную систему. Кроме того, на курсе американской валюты может негативно сказаться его использование правительством США в качестве инструмента санкционного давления в отношении государств, у которых есть торгово-экономические отношения с Афганистаном, как это было прежде с Ираном.

Напомним, что 15 августа представители радикального исламистского движения “Талибан” (запрещено в России) захватили столицу Афганистана – Кабул – и объявили о взятии под контроль всей страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул пост и сбежал из страны.



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