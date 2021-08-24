Представьте желаемое, и оно сбудется: как работает техника манифестации

Дженнифер Лонгмор каждый день начинает одинаково. Перед тем как встать с постели, 40-летняя женщина «проявляет» позитивный настрой, точно представляя, как она хочет провести свой день. Дженнифер практикует эту технику с подросткового возраста. Она считает, что такое начало дня способствовало ее процветающему бизнесу духовного учителя и счастливой семейной жизни. Как на самом деле работает техника самовнушения Дженнифер – далее.

Что говорит Дженнифер

Женщина говорит, что ее технику следует более широко использовать людям, стремящимся реализовать свои надежды и мечты. «Моя мама сначала научила меня, как посылать и использовать энергию для изменения моего настроения, – рассказывает она. – Когда я была моложе, эффект был мгновенным. Теперь я рассматриваю его как недостаточно используемые навыки».

Техника Дженнифер в соцсетях

В вере Дженнифер в силу проявления позитивного настроя нет ничего нового. Представление о том, что вы можете использовать свой разум и систему убеждений для привлечения положительного влияния и энергии, было впервые задействовано в 19 веке, но с тех пор у него появились новые последователи благодаря возрождению в социальных сетях.

Платформа для обмена видеороликами TikTok может похвастаться удивительными 9,3 млрд видео с пометкой «манифестация». При этом люди из всех слоев общества утверждают, что благодаря этой методике они стали богатыми, встретили свою настоящую любовь и в целом прожили жизнь, о которой всегда мечтали.

Желание специалистов

Даже такие влиятельные знаменитости, как Опра Уинфри, и такие уважаемые, как Бернардин Эваристо, приписывают свой успех проявлению. Сомнительное утверждение? Вы правы. Но специалисты в этой области хотят, чтобы люди поняли, что искусство манифестации – это не просто исполнение желаний и не псевдонаука.

Рокси Нафуси, эксперт по манифесу и коуч по саморазвитию, подчеркивает, что проявлять нужно больше, чем просто думать о деньгах и надеяться на лучшее. Нельзя останавливаться на том, во что большинство пользователей TikTok хотели бы, чтобы вы поверили.

Что говорит Рокси Нафуси

«Многие люди думают о проявлении, что это просто визуализация того, что вы хотите. В итоге они просто ожидают, когда исполнится их мечта, и это настоящее заблуждение, – объясняет Рокси. – Техника использует закон притяжения, который гласит, что подобное притягивает подобное. Речь идет о том, чтобы выровнять свое поведение и действовать, а не быть пассивным и ждать, пока что-то произойдет. Наш разум может подтолкнуть нас вперед и привести к невероятным изменениям.

Это практика саморазвития, по которой нужно жить, а не та безумная, далеко идущая идея, о которой некоторые индивидуумы просто думают. Проявление означает, что люди обретают свое видение, устраняют страх и сомнения, выравнивают свое поведение, принимают благодарность и доверяют Вселенной. Фундаментальное убеждение, лежащее в основе этого, – убедиться, что вы хорошо относитесь к себе».

Странные советы в TikTok

Но в то время как принципы, лежащие в основе проявления, могут быть сосредоточены на самооценке, вере и позитивных изменениях, другие утверждают, что использование «силы своего разума» для достижения целей может создать опасный прецедент.

TikTok наводнен видео от людей, которые заявляют, что вы можете сдерживать негатив, боль и даже COVID-19 с помощью техник проявления, варьирующихся от простой визуализации до самых смешных методик. Так, одно видео призывает людей поставить стакан воды возле кровати вечером перед сном и думать о своих желаниях. После утром следует выпить воду, чтобы проявился результат.

Вопрос к тем, кто нашел такие рекомендации и воспользовался ими: они ведь не сработали? Что ж, ответственность (и, следовательно, вина) лежит на вас, если вы не исполняете технику должным образом. Ведь существует множество других факторов, ответственных за положительный результат.

Рассказ Эммы Розье

Эмма Розье обеспокоена резким ростом числа людей, утверждающих, что использование манифестации – это универсальный инструмент для удовлетворения всех ваших желаний, особенно когда речь идет о благополучии и здоровье. Девушке недавно исполнилось 24 года и она является исполнителем из Гилфорда, который страдает синдромом Элерса-Данлоса – хроническим недугом соединительной ткани. Это заболевание может приводить к частым полным и частичным вывихам конечностей, а также к постоянной боли.

«Идея продемонстрировать хорошее здоровье может быть очень опасной для хронических больных, – говорит Эмма. – Это может легко привести к сегрегации и плохому обращению с теми, кого другие сочтут недостаточно «проявленными». Представители здравоохранения уже ежедневно говорят нам, что мы обязаны заботиться о нашем здоровье при помощи остальных методов (например, нормализации веса, исполнении упражнений, диеты и так далее). Поэтому, если «проявление» улучшения здоровья станет широко распространенным явлением, это может привести к тому, что нас оставят без какой-либо помощи. Я борюсь со своей болезнью 16 лет, и если бы я могла просто «забыть» о боли, я бы сделала это много лет назад».

Польза позитивного психологического настроя

Сама Рокси заявляет, что, как член семьи врачей, она никогда не посоветовала бы кому-то отвернуться от западной медицины, чтобы принять проявление самостоятельно. Вместо этого она считает, что манифестация помогает людям принимать положительные решения относительно своего будущего, изменяя их образ мышления на позитивный и уверенный в себе.

Рокси говорит: «Проявление – это не волшебство. Речь идет о позитивных изменениях, и строительные блоки для этого начинаются с доброты к себе и веры в то, что вы заслуживаете хороших вещей. Я всегда говорю своим клиентам, что если они хотят преуспеть в воплощении своих мечтаний, но продолжают относиться к себе как к ничтожеству, тогда манифестация не сработает».

Хотя Эмма скептически относится к манифестации, она согласна с тем, что позитивный психологический настрой принес ей пользу, когда дело доходит до того, чтобы справиться с ее хроническим заболеванием. «Я думаю, что если бы я погрязла в своей боли и гневе из-за моей неспособности делать то, что хочу, когда я захочу, я бы никогда не встала с постели, – говорит она. – Иногда правильное расположение мыслей в позитивном ключе может быть разницей между тем, чтобы оставаться в постели весь день или, по крайней мере, заниматься чем-то продуктивным. Существует тонкая грань между проявлением, исцелением верой и позитивным мышлением. На мой взгляд, все они имеют общие черты, такие как позитивный настрой и вера в высшую силу, которая может прийти и каким-то образом вылечить вас.

Однако позитивное мышление больше поддается самоконтролю и тому, что вы можете делать самостоятельно, тогда как проявление больше склоняется к исцелению верой, поскольку оно больше подчиняется идее о том, что высшая сила поможет вашему здоровью. Когда вы страдаете хроническим заболеванием, временами трудно сохранять позитивный настрой, и я не верю, что кто-то должен придерживаться стандарта всегда мыслить позитивно. Мы каждый день сражаемся с собственным разумом и телом, и это ничего не говорит о вашей внутренней силе, когда вам нужно сделать шаг назад от повседневных дел, чтобы позаботиться о себе».

Мнение Джейн Леонард

Это также подчеркивает доктор Джейн Леонард. Она трудится в отделении, где пребывают пациенты, инфицированные ковидом, на протяжении всей пандемии. Джейн считает, что именно позитив помог ей пережить темные времена, но подчеркивает, что она не могла просто «проявить» свой выход из сложившейся ситуации.

«Положительный психологический настрой позитивно влияет на психическое здоровье и является ключевым фактором самообслуживания, – говорит она. – Вы должны проявлять инициативу и действовать, чтобы внести изменения. Но не все так просто. Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, нуждаются в медицинской помощи. Положительный психологический настрой поможет, но вы всегда должны следовать совету медицинского работника, чтобы помочь оптимизировать физическое и психическое здоровье».