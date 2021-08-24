Длинная юбка: готовим осенний гардероб, чтобы быть в тренде

Мы привыкли, что к концу лета наше настроение ухудшается, и в голосе появляются нотки грусти. Теплые жаркие дни имеют свое очарование, они насквозь пронизаны беззаботной аурой. Вот почему так не хочется, чтобы лето уходило.

Тем не менее среди нас есть те, кто с нетерпением ожидает наступления осени. Некоторые люди больше всего на свете обожают слушать стук дождя по карнизу и сидеть перед телевизором с чашкой чая, укутавшись в уютный плед. А еще эти люди обожают яркие осенние краски.

Тоже с нетерпением ждете переходного периода? Чтобы погулять под осенним дождичком или удивить прохожих в пору бабьего лета, необходимо запастись этими пятью трендовыми вещами.

Ботинки

Осенний гардероб никогда не обходится без удобной обуви. Ботинки на грубой подошве, шнуровка, челси, ботильоны с острым носом, вернувшаяся в моду платформа – выбирайте все, что вам нравится, и все, что подходит вашему стилю. Ботинки крайне популярны, так как могут дополнить любой стиль: от женственного и элегантного до спортивного.

Если вы принадлежите к разряду романтических натур и хотите как можно дольше носить юбки и струящиеся платья – выбирайте ботильоны на массивном каблуке с острым носом. Это могут быть цветные модели, ведь обувь в наши дни не должна дублировать цвет одежды.

Если же вы хотите продемонстрировать окружающим свое познание в трендах, тогда отдавайте предпочтение двухцветным ботинкам челси. В этом сезоне крайне популярны черно-белые модели с контрастными прорезиненными вставками и “волнистой” подошвой.

Цветные свитера в сочетании с длинными юбками

Ну а если вы принадлежите к разряду женщин, которые не хотят (пусть и мысленно) расставаться с летом, предлагаем вам обратить особое внимание на трендовый тандем грядущей осени. Речь идет о пушистых разноцветных свитерах крупной вязки и длинных струящихся юбках.

Вы можете выбирать однотонный низ, а можете продолжать носить свою любимую цветастую юбку. Просто подберите к этой милой вещице подходящий свитер и поражайте окружающих контрастным сочетанием. Здесь стилистическая находка заключается не столько в смешении цветов, сколько в смешении текстур.

Сапоги на шпильке

Этот элемент гардероба может и не быть вашим первым выбором, если вы имеете напряженный рабочий график и слишком много перемещаетесь по городу. Тем не менее сапоги на шпильке сделают эффектным ваш выход, когда вы решитесь прогуляться по городу в длинном пальто в свой выходной. Если у вас нет трендовой вещицы, тогда отдавайте предпочтение сапогам с широким мягким голенищем, образующим гармошку.

Кепка с козырьком

В ненастные дождливые деньки стоит позаботиться о защите головы. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам отказаться от вязаных шапок в пользу кепки с козырьком. Вы можете подобрать изумительную модель из экокожи, а можете отдать предпочтение более уютной шерстяной модели. Козырек головного убора защитит вас как от солнца, так и от ветра с дождем. А ваш стиль приобретет больше шарма и индивидуальности.

Пальто оверсайз

Если весной дизайнеры предлагали нам пальто прямого кроя, этой осенью снова о себе дал знать силуэт оверсайз. Выбирайте модели нейтральных бежево-коричневых расцветок с очень длинными рукавами. Хотите выделиться? Тогда приобретите пальто в клетку или с узором “ромб”.