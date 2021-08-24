 

Москва заявила о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину

24.08.2021, 9:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Биричевский напомнил, что в Москве не раз говорили, что РФ не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, «есть контрактные обязательства по транзиту», передает РИА «Новости».

Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал он.

«Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объемы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке», – подчеркнул представитель МИД.

Комментируя возможность заключения Москвой и Вашингтоном сделки, аналогичной соглашению между ФРГ и США, Биричевский сказал, что Москва считает нелогичным разговаривать с Вашингтоном по вопросу газопровода «Северный поток – 2»: «Где находятся США, где находится трубопровод «Северный поток – 2»? В совершенно разных частях света (…) Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе».

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.



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