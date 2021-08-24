 

Пашинян назвал число погибших в Карабахе армянских военных

24.08.2021, 9:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрмения за время военного конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 3773 военных, еще 243 пропали без вести, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3 773 человека, судьба 243 остается неизвестной, часть пленных еще не вернулась на родину», – цитирует ТАСС Пашиняна.

Ранее Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении.

Напомним, перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. До этого Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле армянских позиций, а также заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных.



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