ОПЗЖ в День независимости заявила об оказавшейся в кабале Украине

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) поздравляет украинцев с 30-летием независимости и выражает уверенность, что, несмотря на антинародные действия нынешней власти и провокации разномастных политических авантюристов, Украина станет на путь суверенного социального и демократического развития.

«Мы верим, что наша общая мечта о построении успешной, современной, мирной, сильной и самостоятельной страны сбудется. Этому не помешают ни антинародные действия нынешней власти, ни провокации разномастных политических авантюристов, раскалывающих наше общество», – отмечается в поздравлении на сайте партии.

Оппозиция отмечает, что «страна попала в кабалу к зарубежным кредиторам, с молотка пущена украинская земля, распродаются национальные ресурсы и богатства, разоряется отечественный бизнес и предприниматели». К тому же, подчеркивает ОПЗЖ, «государство разъедают коррупция и непрофессионализм, а стратегические предприятия разоряются иностранными агентами». «А самое страшное – растоптана конституция украинского государства, и само оно попало в полную зависимость к заокеанским кураторам. Преступную политику действующей власти, построенную на уничтожении конституции, диктатуре, насилии и беззаконии улицы необходимо жестко пресечь! Но сделать это нужно конституционным и правовым путем, опираясь на демократические выборы, широкий национальный диалог и программу возрождения страны. Наши оппоненты в качестве альтернативы продвигают диктатуру, насилие и беззаконие улицы», – сообщила оппозиция.

ОПЗЖ подчеркивает, что сейчас украинцам приходится тяжело. «У людей отбирают право на достойную жизнь. Украинские семьи разоряют неподъемные цены и тарифы. Уничтожаются медицина и образование. Власть по своему усмотрению отменяет выборы, без суда вводит санкции против украинских граждан, закрывает независимые СМИ, устраивает гонения на единственную каноническую православную церковь (Украинскую православную церковь в духовном единстве с РПЦ). Людей лишают права говорить, слушать и учиться на родном языке», – констатирует партия.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» отмечает, что отстаивает другой путь – «демократические выборы, диалог и программу возрождения страны». ОПЗЖ заявила, что после победы на выборах вернет Украину в Донбасс, а Донбасс на Украину, установит мир и возродит единство страны. «Превратим Украину в мост между Европой, Россией и странами СНГ, экономические отношения с которыми мы должны восстановить, и за счет этого возродим отечественную экономику и добьемся процветания. Отменим языковую дискриминацию, террор и преследование русскоязычных, уничтожение СМИ, защитим права человека и восстановим демократию. Вместе мы сохраним страну, сделаем ее успешной и укрепим украинскую независимость», – подчеркивается в поздравлении.

Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства.