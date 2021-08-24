#здороваукраїна30. Бубка, Гутцайт, Беленюк присоединились к челленджу Зеленского ко Дню Независимости. Видео

В посте отмечается, что Бубка принял челлендж от президента Украины Владимира Зеленского, а передал его министеру молодежи и спорта Украины, президенту Федерации фехтования Украины, олимпийскому чемпиону, завоевавшему командное золото в 1992 году, нардепу от “Слуги народа” Вадиму Гутцайту.

Для выполнения челленджа надо надеть вышиванку, выполнить любимое физическое упражнение 30 раз и отметить в соцсетях людей, которым передаешь челлендж.

https://www.facebook.com/olympicua/videos/919619368990619/

21 августа Гутцайт присоединился к челленджу. Видео опубликовалина Facebook-странице Министерства молодежи и спорта Украины.

https://www.facebook.com/minmolodsport/videos/1055050095032461/

Гутцайт передал челлендж украинскому борцу греко-римского стиля, чемпиону Олимпиады 2021 года и народному депутату от “Слуги народа” Жану Беленюку. Тот 23 августа на своей странице в Facebook принял челлендж и передал его своим колеегам – спортсменам Владимиру Шацких и Парвизу Насибову. Они пока не присоединились к флешмобу.

https://www.facebook.com/beleniuk/videos/877347509883200/

Контекст:

Зеленский 20 августа на своей странице в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен во время выполнения обратных отжиманий на брусьях – таким образом он принял участие в спортивном челлендже, посвященном Дню Независимости Украины. Он передал эстафету главе Национального олимпийского комитета Сергею Бубке.

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