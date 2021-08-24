 

Украинский политолог Золотарев: Зеленского будут “бить” в конце сентября

24.08.2021, 9:02, Разное
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По мнению эксперта, Офису президента Украины не хватает гибкости. Мол, атакуя всех потенциальных конкурентов, Владимир Зеленский и его команда могут оказаться в непростой ситуации, при которой пословица “гуртом и батьку бить легче” станет актуальной. Политолог предположил, что это произойдет в конце сентября или в октябре. “А, может быть, раньше”, – сказал Золотарев.

Также политолог заявил, что электоральное ядро Зеленского уменьшается, поскольку они все меньше видят в нем Василия Голобородько (персонажа из сериала “Слуга народа”). Говоря об этом, Золотарев вспомнил историю Петра Порошенко, когда тот, отдыхая на Мальдивах, разрушил свой образ суперпатриота. Тогда же рейтинг политика снизился, отметил эксперт.

Напомним, Зеленский стал президентом Украины в 2019 году – спустя четыре года после премьеры сериала “Слуга народа”. Многие считают, что кинокартина была снята с целью агитации.

Ранее “Дни.ру” писали о встрече Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры глав двух стран состоялись в воскресенье, 22 августа. Они обсудили ситуацию на востоке Украины и “Северный поток – 2”. Тогда же Меркель пообещала поддержать новые санкции против России, если строящийся газопровод будет использоваться Москвой как оружие.



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