Нефть подорожала на снижении коронавирусных рисков

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24.08.2021, 8:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на снижении опасений за перспективы мировой экономики после пандемии.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% – до 68,6 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов поднялась на 0,29% – до 68,94 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21% – до 65,78 доллара, передает РИА «Новости».

Рынок нефти во вторник утром находится в русле общего позитива, связанного с замедлением распространения COVID-19. По данным СМИ, в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, днем ранее не было выявлено ни одного нового случая заражения штаммом «дельта».

Аналитики UBS Group AG в целом позитивно оценивают перспективы нефтяного рынка, несмотря на недавние распродажи под давлением опасений за мировую экономику из-за новых вспышек COVID-19.

Внимание рынков, в том числе сырьевых, на этой неделе также сосредоточено на экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, надеясь услышать подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер. Это повлияет на дальнейшую динамику курса доллара. Она, в свою очередь, может оказать влияние на нефтяные цены.



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