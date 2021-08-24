 

В РФ создали носимую станцию помех для ослепления противника

24.08.2021, 8:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОслепляющая противника станция визуально-оптических помех «Лютик-Н», которая может крепиться на шлеме или бронированном щите, готова к началу опытной эксплуатации, рассказал гендиректор концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Ростеха) Вячеслав Михеев.

«Общемировая тенденция на расширение применения средств нелетального действия для нейтрализации преступников формирует растущий спрос на такие разработки. «Лютик-Н» прошел заводские испытания и готов к опытной эксплуатации одним из потенциальных заказчиков. Мы планируем, что этим продуктом заинтересуются силовые ведомства, и готовы выпускать до 20 тысяч станций в год», – передает РИА «Новости» Михеева.

«Лютик-Н» впервые представлен на международном форуме «Армия-2021». Носимая станция визуально-оптических помех может применяться для проведения спецопераций и контртеррористических мероприятий. Устройство устанавливается на шлемы, противоударные или бронированные щиты и на расстоянии до 100 м позволяет временно ослепить противника, в том числе вооруженного оружием с оптическим прицелом.

Действие станции основано на модуляции яркости светового излучения, создающей эффект временного ослепления. Станция обладает противоударным герметичным корпусом и может использоваться при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию.

«Лютик-Н» также может использоваться в прожекторном режиме для освещения затемненных участков. В этом случае время работы станции составляет 45 минут. 



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