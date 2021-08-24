Цены на услуги по перевозке продуктов взяли под контроль

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги, следует из сообщения пресс-службы заместителя председателя правительства.

Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции. На совещании также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов, передает РИА «Новости».

«Как отмечено в ходе совещания, ФАС работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи», – говорится в сообщении.

На фоне сообщений о том, что стоимость автоперевозок выросла на 50%, вице-премьер поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу РФ «совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги».

Указывается, что средние потребительские цены на огурцы и томаты показывают снижение на 38,5% и 44,5% соответственно, на картофель снижение превысило 12%, на репчатый лук оно составило около 7%. Таким образом, цены на продукты постепенно снижаются, что связано, в том числе, с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая.

Другой фактор, по ее словам – «оперативные меры поддержки и действия по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов». По предварительным данным, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составит 7 млн тонн, что на 3% выше показателя прошлого года.

В свою очередь производство картофеля планируется увеличить на 5%: «Собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая. Вице-премьер поручила Минсельхозу РФ организовать соответствующую работу по эффективному планированию производства».

Также Абрамченко поручила проработать меры господдержки для увеличения возмещения затрат, чтобы сокращать сроки окупаемости строительства овощехранилищ в России.

На совещании также обсуждались вопросы самообеспеченности овощной продукцией на Дальнем Востоке. Для сдерживания роста цен на овощи в регионе правительство приняло решение о субсидировании железнодорожного тарифа для перевозки овощной продукции из регионов Сибири и Урала на Дальний Восток. Абрамченко также отметила, что нужно предусмотреть системные меры эффективного планирования посевных площадей и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных земель.

«Одним из важных факторов эффективного ведения сельского хозяйства должна быть оценка рисков появления различных природных катаклизмов, например, паводков. Регионам вместе с Минсельхозом нужно планировать посевную с учетом уже «традиционных» зон подтоплений, чтобы ежегодно не терять урожай и не подвергать риску объекты экономики», – сказала вице-премьер.

Она поручила завершить внесение зон затопления и подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и планировать посевные площади, обходя рисковые зоны, вовлекая в оборот новые сельхозземли.

Кроме того, на совещании была затронута тема обеспечения доступа сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли.

В сообщении указывается, что на данный момент общее количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% и достигло 10,5 тыс. мест по сравнению с допандемийным периодом 2019 года.

«Виктория Абрамченко поручила регионам продолжить работу по увеличению ярмарок и упрощению доступа ЛПХ (личных подсобных хозяйств) и фермеров на эти площадки», – добавляет пресс-служба заместителя председателя правительства.

Ранее в «Единой России» рассказали о работе мер по снижению цен на овощи в регионах.