«Цензура лучше, чем нецензура»: Дмитрий Медведев предупредил о недопустимости злоупотребления свободой слова

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался на тему свободы слова и независимой журналистики в России. По мнению бывшего президента, времена разгульной и безответственной прессы закончились раз и навсегда.

«Издревле Россия стояла на трех китах: армии, сильной руке и свободном волеизъявлении. В период своего президентства я четко декларировал главный принцип XXI века — «свобода лучше, чем несвобода», но времена изменились. Сегодня маргинальные средства массовой информации, ведомые своими западными кукловодами, пытаются подорвать легитимность российской власти и разрушить ее историческую связь с глубинным народом России. В современных условиях и надвигающихся неотвратимых угрозах государство имеет полное право защищаться и вводить временные ограничения вплоть до пожизненного лишения свободы для некоторых баламутов и смутьянов, чтобы сохранить столь драгоценную стабильность, доставшуюся нам огромной ценой после хаоса и разрухи 90-х. Не каждому дозволено говорить все, что он думает и хочет сказать, если это сопряжено с ущербом нашим духовным скрепам. Власть своей политикой преследует лишь мирные цели и хочет избежать событий Кровавого воскресенья и новочеркасского сценария, поэтому не стоит давать ей повод собственным свободолюбием. Новая установка «цензура лучше, чем нецензура» является приоритетом для сохранения национальной безопасности страны», — написал экс-президент в своем Instagram.

Бывший глава государства посоветовал недовольным текущим положением дел в России поискать себе более либеральную страну для проживания, если, конечно, такая найдется. Медведев считает, что страна сегодня стоит перед опасной перспективой скатиться в ад тоталитарной диктатуры и повторить судьбу некоторых европейских режимов двадцатого столетия. Заместитель Совбеза считает грамотное и планомерное усиление контроля единственным верным путем для сохранения демократических институтов и суверенитета страны.

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