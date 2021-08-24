НАТО усилит позиции в регионе Черного моря – заместитель генсекретаря

“Если говорить о патрулировании Черного моря – конечно, мы должны и можем [делать] еще больше. Регион Черного моря чрезвычайно важен для НАТО. Для нас очень важно иметь подход “на 360 градусов” относительно нашей безопасности. Мы заботимся о безопасности Черноморского бассейна, мы позаботимся о безопасности восточных стран – наших союзников”, – сказал Джоанэ.

Он сообщил, что сейчас в НАТО происходит процесс “огромной трансформации по подходам к безопасности”.

“Сейчас, когда мы с вами находимся здесь, наши политические лидеры выстраивают новые подходы и готовятся к Мадридскому саммиту для того, чтобы пересмотреть концепцию перестройки НАТО. […] Мы учимся у наших друзей, Украины и Грузии, учимся двусторонне, потому что, к сожалению, вы были под влиянием агрессии, войны со стороны России, под влиянием гибридной войны, кибератак. Помните, как была атака на систему электроэнергии Украины? Тогда это было исключение, а теперь – норма. Мы очень серьезно относимся к этой ситуации, в дальнейшем все больше будет сделано для того, чтобы усилить позиции в регионе и дальше поддерживать Украину и Грузию”, – добавил Джоанэ.

Контекст:

О том, что НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в конце 2020 года говорил и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он объяснял необходимость таких действий тем, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Крыму.

За более чем семь лет оккупации РФ Крым превратился в военную базу, сказал 23 августа президент Украины Владимир Зеленский.

“Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, – пороховая бочка. От начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на полуострове. Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека”, – заявил он на учредительном саммите Крымской платформы.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы была начата на инаугурационном саммите в Киеве 23 августа 2021 года. В нем приняли участие делегации 46 стран.

Участники саммита приняли итоговую декларацию, которая открыта для подписания другими странами. Подписанты не признали и осудили временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма и призвали Россию вернуть полуостров Украине.

Украинские власти заявили, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”. В день проведения саммита в Кремле заявили, что это “антироссийское мероприятие”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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