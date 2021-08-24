Онколог назвал ранние признаки рака крови

Онколог Александр Серяков назвал ранние признаки лейкоза. Определить наличие данного вида рака можно по анализу крови.

Профессор, доктор меднаук и главный онколог «СМ-Клиника» пояснил, что при лейкозе и лимфомах каких-то особенных признаков нет, но наблюдается общая симптоматика, врачи ее называют «синдромом интоксикации». Пройти обследование следует людям, которые резко стали терять вес. Речь идет о периоде в шесть месяцев. Также смертельный недуг может проявляться ночной потливостью.

К ранним признакам эксперты относят повышенную температуру тела в течение нескольких дней подряд, появление кожного зуда и проблем со слизистой. В группу риска появления лейкоза входят люди, имеющие вредные привычки, страдающие от ожирения, те, у кого родственники боролись с онкологией, а также живущие в населенных пунктах с вредными выбросами в атмосферу. Врачи напоминают, что успех борьбы с раком зависит от ранней диагностики недуга и своевременного лечения.

Источник: online47.ru