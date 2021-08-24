 

МИД анонсировал завершение строительства «Северного потока – 2» через несколько недель

24.08.2021, 7:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДо окончания строительства «Северный поток – 2» осталось буквально несколько недель, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода.

На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.

Тем временем Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».  



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