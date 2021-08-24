 

Мнение: О жалкой попытке реабилитироваться

24.08.2021, 7:36, Разное
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Фото © Reuters.

После того, как весь мир облетели драматичные и трагичные кадры полного хаоса в кабульском аэропорту периода героической эвакуации американских военных из Афганистана, удар по имиджу «самой мощной армии мира» был нанесён страшный. Когда спасают своих собак в салонах комфорт-класса, но оставляют на произвол судьбы своих соратников из местных, это уже позор. И несмываемое пятно на репутации.

Но родина Голливуда не могла не попытаться реабилитироваться.

И теперь из Кабула, оставленного талибам (запрещённым в РФ партнёрам по переговорам с российским МИД), спешно поступают вот такие трогательные #фото, как заглавное. Мол, американские морпехи защищают невинных младенцев. И вообще они – няши.

Но могут ли постановочные кадры компенсировать запечатлённые во множестве фото и видео фрагменты реальной жизни – с беженцами на взлётно-посадочной полосе, со стрельбой по своим недавним союзникам, с падающими из поднебесья телами?

Или всё же мастерство имиджмейкеров, помноженное на массовость машины американской пропаганды в итоге пересилит?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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