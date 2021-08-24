Мнение: О жалкой попытке реабилитироваться
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Фото © Reuters.
После того, как весь мир облетели драматичные и трагичные кадры полного хаоса в кабульском аэропорту периода героической эвакуации американских военных из Афганистана, удар по имиджу «самой мощной армии мира» был нанесён страшный. Когда спасают своих собак в салонах комфорт-класса, но оставляют на произвол судьбы своих соратников из местных, это уже позор. И несмываемое пятно на репутации.
Но родина Голливуда не могла не попытаться реабилитироваться.
И теперь из Кабула, оставленного талибам (запрещённым в РФ партнёрам по переговорам с российским МИД), спешно поступают вот такие трогательные #фото, как заглавное. Мол, американские морпехи защищают невинных младенцев. И вообще они – няши.
Но могут ли постановочные кадры компенсировать запечатлённые во множестве фото и видео фрагменты реальной жизни – с беженцами на взлётно-посадочной полосе, со стрельбой по своим недавним союзникам, с падающими из поднебесья телами?
Или всё же мастерство имиджмейкеров, помноженное на массовость машины американской пропаганды в итоге пересилит?
—
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
Смотреть комментарии → Комментариев нет