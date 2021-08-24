 

23 августа оккупанты убили одного украинского военнослужащего на Донбассе – штаб ООС

24.08.2021, 7:24, Новости дня
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Оккупанты обстреливали украинские позиции в Донецкой области – в районе Водяного и Марьинки, вблизи Широкино провели минирование территории с помощью квадрокоптера; еще один беспилотник пересек линию разграничения в Луганской области, сообщили в штабе. 

“В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь”, – добавили в штабе. 

С начала суток 24 августа обстрелов со стороны боевиков не фиксируют. 

22 августа боевики пять раз обстреляли украинские позиции, погиб офицер  28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода Юрий Михайлов. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1013641819406750/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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