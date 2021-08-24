Контакт со светловолосым пришельцем и загадочная пещера с артефактами

Эта история случилась в Мексике с самым обычным местным фотографом, который внезапно стал объектом контакта с пришельцами.

В январе 1981 года фотограф Карлос Диас по заданию своего журнала направлялся на встречу с журналистом в парк Аджуско, недалеко от Мехико, столицы Мексики.

Диас приехал на встречу довольно рано, поэтому припарковал машину и стал терпеливо ждать, пока приедет журналист. Шли минуты, журналиста все не было, и нетерпеливый Диас сидел в своей машине и смотрел в окно, гадая, когда наконец тот появится.

Именно тогда он заметил в небе ярко-оранжевый объект овальной формы, появившийся из соседней долины, который затем подлетел к его машине и завис прямо над ней. Учитывая, что у Диаса вся фотоаппаратура уже была подготовлена к работе, он тут же начал фотографировать этот НЛО, однако у него не получилось сделать ни одного нормального снимка, потому что внезапно вся его машина начала сильно трястись и дрожать.

Тогда Диас вылез из машину и продолжил свои попытки заснять НЛО снаружи. Но едва он сделал несколько фото, как таинственный оранжевый шарик взмыл высоко в небо и пропал, оставив Диаса в недоумении и большом удивлении.

Однако это было лишь начало этой странной эпопеи.

После этого случая Диас превратился в человека, одержимого увиденным странным явлением. Раз за разом он прокручивал в своей голове как оранжевый НЛО летал над его машиной, а также неоднократно приезжал на то место в то же самое время, чтобы снова увидеть НЛО. Но проходил месяц за месяцем и больше ничего необычного он не замечал.

Наступил март 1981 году и Диас снова приехал в парк Аджуско, все еще в надежде увидеть это снова. И когда он приехал, он вскоре заметил странноватое желтое свечение, которое было хорошо заметно в небе, несмотря на дождь и туман. Диас вылез из машины и стал подходить ближе к свечению, которое вскоре превратилось в уже знакомый ему оранжевый НЛО, парящий в небе.

НЛО словно поджидал Диаса и когда тот подошел ближе, объект тоже сильно снизился и теперь мужчина мог разглядеть его лучше. Он описал бы НЛО как "куполообразный с гладким кольцом в центре и покрытый множеством полусфер, каждая около метра в диаметре".

Изумленно глядя на явно внеземной корабль, Диас ощутил, как будто кто-то подошел к нему сзади и крепко обхватил руками, после чего он потерял сознание. Очнувшись через некоторое время, он обнаружил, что его одежда полностью сухая, несмотря на то, что ранее она была пропитана дождевой водой, а таинственный НЛО исчез.

Сбитый с толку Диас вернулся к своей машине и внезапно увидел рядом с ней еще один автомобиль, из которого вышел незнакомый ему высокий светловолосый мужчина. Он сказал Диасу, что если тот хочет увидеть кое-что еще "интересное", то пусть приезжает завтра. Диас так и поступил и на следующий день в то же время снова приехал сюда.

Светловолосый незнакомец поджидал его и тут же начал рассказывать, что именно он вчера схватил Диаса и что именно он является пилотом оранжевого НЛО. Далее блондин загадочно сообщил, что все последующие события Диас далее постепенно вспомнит самостоятельно и что это навсегда изменит его жизнь. Потом светловолосый ушел в лес и пропал, а Диас остался возле своей машины, ощущая одновременно одиночество и сильный страх.

В течении следующих нескольких месяцев память Диаса в самом деле начала "проявлять" некоторые воспоминания о том, что случилось с ним после того, как пришелец схватил его. Он вспомнил, что в какой-то момент НЛО приблизился к нему очень близко, а потом Диас прошел через поверхность НЛО и словно "слился" с этим объектом.

Затем он оказался в загадочной пещере:

"Она была полна сталагмитов, некоторые из которых были изрезаны узорами, напоминающие скульптуры майя. Я видел много людей в пещере, некоторые из них помахали мне, и в состоянии шока я помахал им в ответ. Затем рядом появилась светловолосая гуманоидная сущность, которая проводила меня в другую пещеру, которая содержала семь светящихся сфер в форме яйца."

Диасу приказали войти в одну из этих сфер и потом все стало еще более сюрреалистичным, потому что потом он оказался в каком-то странном лесу.

"Я мог видеть все детали этого леса, как будто я шел по нему. Я ни до чего не мог прикоснуться, но чувствовал его температуру и влажность. Я мог видеть и ощущать все, но физически меня там не было".

Затем его вернули в первоначальную пещеру, а потом вернули в его машину, после чего светловолосый пришелец сказал ему, что теперь Диас получил некоторые таинственные знания, а потом ушел.

После этого Диас утверждал, что с ним начали часто контактировать эти сущности, и что он неоднократно входил в упомянутые сферы, путешествуя через них по всей Земле и даже во времени Пришельцы обучали его, что все взаимосвязано и что его миссия заключалась в том, чтобы помочь экологии Земли.

Немецкий писатель-исследователь Михаэль Хеземанн, взявший интервью у Диаса, так говорил об этом:

"Он не только контактирует с этими существами через встречи на их кораблях, но и утверждает, что встречается с этими существами в социальном плане, поскольку считает, что некоторые из них живут среди нас. По-видимому, они сказали ему, что посещают Землю в течение тысяч лет и особенно заинтересованы в нашей эволюции, которая, по сравнению с их собственной, происходила гораздо быстрее. Они пытаются понять почему."

Когда история встреч Диаса с инопланетянами попала в прессу, в том числе некоторые из фотографий НЛО, которые у него все-таки получились, эти снимки были подвергнуты тщательному анализу и проверке, и многие мексиканские уфологи утверждали, что фото Диаса являются одним из самых ярких доказательств существования пришельцев, что они видели.

Снимки эти также прошли через несколько анализов, которые лишь подтвердили их подлинность. Профессор Виктор Кесада из Политехнического института Мексиканского университета был одним из тех, кто изучал эти фото:

"Мы были потрясены, обнаружив, что спектр света от объекта отличался от всего, что мы когда-либо видели, он нарушал все предыдущие параметры и не соответствовал ничему в наших банках данных. Свет был необычайно ярким. Не было никаких доказательств наложения или розыгрыша. По нашим оценкам, диаметр объекта составляет от 30 до 50 метров."

Эти фотографии, по-видимому, также были изучены другими экспертами, включая даже доктора Роберта Натана из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии, который также пришел к выводу, что они подлинные.

Позже Диас также предъявлял видео с НЛО и эти видео также подробно изучались в поисках следов редактирования и подделки. Они также до сих пор вызывают много споров.

Тем временем много говорилось о надежности Диаса как очевидца и о том, что он казался всем очень честным, ясным и правдоподобным свидетелем описываемых им событий. Один исследователь НЛО и профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы Джон Мак так отозвался о Диасе:

"Из всех опытных людей, с которыми я работал, именно Карлос Диас, кажется, развил самое глубокое понимание взаимосвязанной паутины природы. Опыт Диаса по общению с живыми существами настолько силен, что кажется, что он буквально стал тем, что он описывает. Дело Карлоса Диаса – самый важный случай задокументированного контакта человека с инопланетянами, который произошел в наше время."

В последующие годы Диас продолжал настаивать на реальности своих фотографий, видео и своих переживаний, называя себя посланником, работающим над спасением Земли от неминуемого разрушения, которое, как сказали ему инопланетяне, обрушится на нас, если мы не изменим свои привычки.