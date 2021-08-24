Астронавт Гордон Купер: я стал свидетелем приземления НЛО

Лерой Гордон «Гордо» Купер-младший, один из семи первых астронавтов «Проекта Меркурий», первой пилотируемой космической программы США, стал свидетелем приземления НЛО в 1957 году.

Он — еще один астронавт, который видел настоящий НЛО.

В 1957 году, когда Купер был частью специальной группы летчиков-испытателей на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии, он воочию стал свидетелем настоящего НЛО.

Купер заявляет:

– У меня была съемочная группа, снимавшая инсталляцию, когда они заметили блюдце. Они засняли, как он летел над головой, затем парил, вытянул три ноги в качестве шасси и медленно опустился, чтобы приземлиться на дно высохшего озера!

Все эти ребята были профессиональными операторами, поэтому качество снимков было очень хорошим. Съемочной группе удалось отойти на 20 или 30 ярдов, снимая все время. Это было классическое блюдце, блестящее, серебристое и гладкое, около 30 футов в поперечнике. Было довольно ясно, что это был инопланетный корабль.

Когда они подошли ближе, он взлетел.

По словам Купера, следуя стандартным процедурам, когда съемочная группа играла ему запись, он отправил ее в Вашингтон и сообщил о встрече с НЛО. После этого все вырвалось наружу:

– Через некоторое время высокопоставленный офицер сказал, что, когда пленка будет проявлена, я должен положить ее в сумку и отправить в Вашингтон. Он ничего не сказал обо мне, не смотря на фильм. Это то, что я сделал, когда он вернулся из лаборатории, и все было там, как и сообщила съемочная группа ».

Лерой Гордон «Гордо» Купер твердо уверен, что инопланетный автомобиль потерпел крушение в Розуэлле, Северная Мексика, в 1947 году. Купер также считает, что правительство восстановило несколько «инопланетных существ» в результате крушения:

– У меня был хороший друг в Розуэлле, сослуживец. Он должен был быть осторожным с тем, что сказал. Но это точно не был метеозонд, как в истории с прикрытием ВВС. Он объяснил мне, что разбилось судно инопланетного происхождения, и члены экипажа были восстановлены.

Купер входил в список высокопоставленных чиновников, которые считали, что люди этой планеты имеют право знать о инопланетной жизни в других частях космоса.