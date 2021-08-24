 

Австралийке запретили держать на руках сына из-за его радиоактивности

24.08.2021, 7:06, Разное
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Австралийке Кэрол Монтгомери-Дуайер позволено только по десять минут держать своего восьмимесячного сына. Причина — его радиоактивность.

Австралийке запретили держать на руках сына из-за его радиоактивностиПрактически сразу после рождения у мальчика начались проблемы с глазами. Изначально врачи диагностировали глазную инфекцию, однако позже выяснилось, что у ребенка развивается редкая форма рака — рабдомиосаркома. Родителям сказали, что их сын долго не проживет. Он уже потерял зрение на левый глаз, сейчас готовится 42-недельная интенсивная химиотерапия.

Из-за радиационного облучения ребенок начал представлять опасность для своей беременной матери. В связи с этим врачи запретили нянчить его.

– Мне не разрешают держать его более десяти минут за раз, потому что он полностью радиоактивен, — пояснила Кэрол.

Она отметила, что ее ребенок держится очень храбро, а его силе духа можно позавидовать. Недавно мальчик научился ползать. Сейчас родители начали собирать на лечение сына в Великобритании.



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