Американца в футболке с российским флагом задержали в Одессе

На Украине задержали иностранца, одетого в футболку с российским триколором и надписью Russia, по данным полиции, он якобы пытался спровоцировать конфликт во время развертывания украинского флага.

Происшествие случилось в Одессе, 26-летний мужчина не реагировал на требования полицейских и хотел убежать, передает RT в своем Telegram-канале.

Задержанный объяснил, что прибыл из Соединенных Штатов как турист. На него составили два административных протокола. В ходе задержания молодой человек назвал украинских полицейских нацистами, и подчеркнул, что знает историю.

В апреле в Киеве в среду на марше в честь дивизии СС «Галичина» один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Он назвал марширующих «нациками».