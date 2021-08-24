 

Американца в футболке с российским флагом задержали в Одессе

24.08.2021, 7:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа Украине задержали иностранца, одетого в футболку с российским триколором и надписью Russia, по данным полиции, он якобы пытался спровоцировать конфликт во время развертывания украинского флага.

Происшествие случилось в Одессе, 26-летний мужчина не реагировал на требования полицейских и хотел убежать, передает RT в своем Telegram-канале.

Задержанный объяснил, что прибыл из Соединенных Штатов как турист. На него составили два административных протокола. В ходе задержания молодой человек назвал украинских полицейских нацистами, и подчеркнул, что знает историю.

В апреле в Киеве в среду на марше в честь дивизии СС «Галичина» один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Он назвал марширующих «нациками».



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