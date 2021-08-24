Найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело

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24.08.2021, 7:04, Новости дня
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В Медицинской школе Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) исследователи обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса, исследование опубликовали на официальном портале вуза.
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Ученые изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. После этого девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах и выбрали самые эффективные.

В результате исследований стало ясно, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса – «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», а также редкими мутациями.

Ученые объяснили, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Выявленное антитело обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты возбудителя инфекции.

Исследователи подытожили, что в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией.

Ранее российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.



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