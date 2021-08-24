Харрис обвинила Китай в создании угроз в Южно-Китайском море

Пекин подрывает основанную на международных правилах систему и продолжает создавать угрозы безопасности в акватории Южно-Китайского моря, сообщила вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР).

«Китай продолжает курс на запугивание и принуждение в Южно-Китайском море, сохраняет претензии на большую часть [территорий]», – приводит слова вице-президента США ТАСС.

«Эти незаконные претензии были ранее отклонены арбитражным судом, но Пекин продолжает подрывать систему, основанную на международных правилах, и угрожать суверенитету государств», – отметила Харрис.

По ее словам, «Соединенные Штаты вместе со своими союзникам и партнерами сталкиваются с подобными угрозами». Однако, как отметила вице-президент США, «участие Вашингтона в Южно-Китайском море и ИТР не направлено против какой-то страны». «Мы не хотим, чтобы государства выбирали какую-либо сторону», – добавила она.

Напомним, в конце июля американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предсказали будущий конфликт планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море. незадолго до этого глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США.

После этого Пекин предупредил Вашингтон о «крайней опасности» политики США, призвав не рассматривать Китай в качестве условного противника Соединенных Штатов. В администрации президента США Джо Байдена заявили о нежелании конфликта с Китаем.

Вопреки этому в июне директор Разведывательного управления Минобороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона.

В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США.

В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной.

В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.