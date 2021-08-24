Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней

Крупные слизни, которые, скорее всего, попали в Россию вместе с завозными растениями и теперь обитают в Европейской части страны, могут вытеснить привычных серых слизней, естественных врагов у слизней-«пришельцев» нет, сообщил зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

«Оранжевые слизни длиной более 10 сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове, в Португалии, и потом все севернее расселился по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге РФ стал уже постоянным обитателем», – передает РИА «Новости» мнение зоолога по поводу появившихся в соцсетях снимках огромных слизней на дорожках московских парков.

Он отметил, что распространение слизня, скорее всего, происходит вместе с кустами, рулонным газоном, которые часто привозят из более южных регионов. Зоолог уточнил, что у представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны устраивать катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. При этом лузитанские слизни – гермафродиты, за одну кладку особь может отложить до 100 яиц.

«Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня», – полагает зоолог.

Как отметил ученый, слизни также похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они вырастают до 18 сантиметров в длину (хотя в основном размер взрослой особи составляет около 10 см) и распространены в Западной и Центральной Европе и Северной Америке. Красный придорожный слизень тоже обычно живет в садах, полях, лесах близ человека.

«Для человека слизень не представляет опасности. Вопреки распространенному заблуждению он не переносит бычьего цепня. Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса», – добавил Гомыранов.

Напомним, в мае 2019 года туристов на Гавайях предупредили об опасности употребления в пищу улиток из-за возможности заражения проникающими в мозг червями.