 

Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней

24.08.2021, 6:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКрупные слизни, которые, скорее всего, попали в Россию вместе с завозными растениями и теперь обитают в Европейской части страны, могут вытеснить привычных серых слизней, естественных врагов у слизней-«пришельцев» нет, сообщил зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

«Оранжевые слизни длиной более 10 сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове, в Португалии, и потом все севернее расселился по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге РФ стал уже постоянным обитателем», – передает РИА «Новости» мнение зоолога по поводу появившихся в соцсетях снимках огромных слизней на дорожках московских парков.

Он отметил, что распространение слизня, скорее всего, происходит вместе с кустами, рулонным газоном, которые часто привозят из более южных регионов. Зоолог уточнил, что у представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны устраивать катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. При этом лузитанские слизни – гермафродиты, за одну кладку особь может отложить до 100 яиц.

«Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня», – полагает зоолог.

Как отметил ученый, слизни также похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они вырастают до 18 сантиметров в длину (хотя в основном размер взрослой особи составляет около 10 см) и распространены в Западной и Центральной Европе и Северной Америке. Красный придорожный слизень тоже обычно живет в садах, полях, лесах близ человека.

«Для человека слизень не представляет опасности. Вопреки распространенному заблуждению он не переносит бычьего цепня. Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса», – добавил Гомыранов.

Напомним, в мае 2019 года туристов на Гавайях предупредили об опасности употребления в пищу улиток из-за возможности заражения проникающими в мозг червями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Талибы допустили присутствие женщин в госструктурах Афганистана

13.05 / Политика: Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

14.08 / Общество: Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

24.01 / США пообещали продолжить оказывать помощь Тайваню по военной линии

24.06 / “По две ягоды на ладонь, по три уже не помещаются”. Комаровский показал гигантскую клубнику

11.10 / Армения заявила о поставках турецких беспилотников в Азербайджан

11.11 / Летчик-космонавт осудил идею продавать определенные товары под маркой «Поехали!»

18.08 / Полезный молочный шоколад был создан из арахиса и кофейных отходов

01.04 / Минобразования Украины планирует повышение стипендий для учеников профессионально-технических учреждений

24.04 / Дети отравились хлором в бассейне под Пензой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика